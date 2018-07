Flamengo bate Cruzeiro no fim e vai às quartas de final

RIO - O Flamengo suou, levou ao desespero seus torcedores nas arquibancadas do Maracanã, mas conseguiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. No sufoco, o time carioca derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Elias aos 43 minutos do segundo tempo, e garantiu a classificação graças ao gol marcado fora de casa, já que havia perdido por 2 a 1 na ida, no Mineirão.

Com o avanço, o Flamengo fará agora um clássico carioca pelas quartas de final. A equipe de Mano Menezes terá pela frente o Botafogo, que também confirmou a vaga nesta quarta-feira, depois de empatar por 2 a 2 com o Atlético-MG em Belo Horizonte - havia vencido por 4 a 2 na ida, no Rio.

Diante de mais de 50 mil pessoas, o Flamengo precisou mostrar muita determinação para passar pelo Cruzeiro, que ficou com a vaga nas mãos durante 88 minutos. O primeiro tempo foi bastante truncado, o time mineiro soube administrar a vantagem e ainda criou as melhores oportunidades, com Willian e Dedé.

Precisando da vitória, o Flamengo foi para cima na etapa final e começou a levar perigo nas jogadas pelo alto, primeiro com Marcelo Moreno, depois com Elias. Aos 20 minutos, Carlos Eduardo marcou, mas a arbitragem anulou. Aos 29, o Cruzeiro respondeu na mesma moeda: Vinícius Araújo fez o gol, mas o juiz já havia anotado impedimento.

O tempo passava e o time mineiro ia controlando bem o Flamengo, que pouco assustava. Quando o desespero tomava conta do torcedor, saiu o gol salvador. Aos 43 minutos, Paulinho recebeu pela direita e achou Elias dentro da área. O meia, então, tocou de chapa, tirando do goleiro e garantindo a classificação.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 CRUZEIRO

FLAMENGO - Felipe; Luiz Antônio, Chicão, Wallace e João Paulo; Cáceres (Paulinho), Elias, André Santos (Hernane) e Carlos Eduardo (Adryan); Rafinha e Marcelo Moreno. Técnico: Mano Menezes.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Lucas Silva, Everton Ribeiro (Martinuccio) e Ricardo Goulart; Willian (Leandro Guerreiro) e Borges (Vinicius Araújo). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOL - Elias, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Elias, André Santos, Willian, Everton Ribeiro e Nilton.

RENDA - R$ 2.266.070.

PÚBLICO - 47.103 pagantes (53.538 total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio.