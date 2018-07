Flamengo bate São Paulo e se distancia do descenso

O resultado levou o Flamengo aos 40 pontos, na 13.ª colocação, e na próxima rodada o time carioca vai enfrentar o Atlético-MG, no dia 31, no Independência. Já o São Paulo estacionou nos 55 pontos, enquanto o Vasco tem 50 mas ainda joga na rodada. Sábado que vem, os paulista enfrentam o Sport, fora de casa.

O JOGO - A partida deste domingo começou bastante movimentada e antes dos cinco minutos as duas equipes já haviam chegado com perigo. Aos dois, Vágner Love recebeu dentro da área e ajeitou para Renato, que bateu em cima de Rogério Ceni. Um minuto depois, Luis Fabiano aproveitou saída errada do Flamengo, invadiu a área e só não marcou porque Felipe fez boa defesa.

Vágner Love dava bastante trabalho à defesa são-paulina e aos 12 minutos chegou novamente com perigo. O atacante fez boa jogada na intermediária, foi passando pelos zagueiros, invadiu a área e bateu. A bola ainda desviou na zaga e quase enganou Rogério Ceni.

Por causa do forte calor que fazia no Rio, o árbitro decidiu para o jogo para um tempo técnico. A pausa pareceu ter feito bem ao Flamengo, que, com gás renovado, voltou melhor e logo chegou com perigo, após jogada de Wellington Bruno pela direita que a defesa adversária afastou.

Mas aos 25 minutos o São Paulo perdeu a melhor chance da partida até então, com Lucas, que recebeu pela direita, invadiu a área e chutou para fora. Três minutos depois, Denilson foi lançado na área, Wellington Silva o atropelou e o árbitro marcou pênalti. Luis Fabiano bateu no canto esquerdo de Felipe, que pulou bem e defendeu.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo sofreu uma importante baixa. Luis Fabiano sentiu um problema muscular e precisou deixar o campo para a entrada de Douglas. A substituição, no entanto, não mudou o panorama do jogo. O Flamengo seguia comandado as ações, enquanto os visitantes tentavam chegar no contra-ataque.

A partida ficou mais morna e, percebendo isso, o técnico Ney Franco voltou a colocar o time para frente, colocando Willian José no lugar de Jadson. No Flamengo, Hernane entrou no lugar de Liedson.

Mas quem marcou o gol flamenguista foi um zagueiro. Aos 26 minutos, Wellington cometeu falta na esquerda, Adryan bateu na cabeça de González, que só teve o trabalho de desviar para abrir o placar. O gol não diminuiu o ritmo dos donos da casa, que levaram perigo quatro minutos depois, com Vágner Love.

Com o passar do tempo, no entanto, o Flamengo relaxou e passou a administrar o resultado. Já o São Paulo não repetiu as mesmas boas atuações das últimas rodadas e, apesar do esforço, não conseguiu impedir a derrota.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 SÃO PAULO

FLAMENGO - Felipe; Wellington Silva, Renato Santos, González e Ramon; Airton (Ibson), Amaral, Renato e Wellington Bruno (Adryan); Vágner Love e Liedson (Hernane). Técnico - Dorival Júnior

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Wellington (Cícero), Denilson, Lucas e Jadson (Willian José); Osvaldo e Luis Fabiano (Douglas). Técnico - Ney Franco.

GOLS - González, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Jadson, Wellington (São Paulo); Amaral (Flamengo).

PÚBLICO - 16.465 pagantes (21.631 total).

RENDA - R$ 239.665,00.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).