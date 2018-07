Flamengo bate Vasco e vai à final da Taça Rio

Vágner Love compensou a ausência de Adriano e levou o Flamengo à decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, no próximo domingo, contra o Botafogo. Ele fez os dois gols da vitória do time da Gávea sobre o Vasco por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã, e disparou na artilharia do estadual, com 14 gols. O Flamengo precisa vencer a equipe de General Severiano para conquistar a Taça Rio e forçar a decisão do Carioca em mais dois jogos contra o próprio Botafogo, que ganhou a Taça Guanabara, primeiro turno do estadual.

Assim como havia ocorrido no sábado, na partida entre Fluminense e Botafogo, a arbitragem mais uma vez foi ruim. João Batista Arruda marcou um pênalti duvidoso sobre Leonardo Moura, que resultou no segundo gol do Flamengo, e no segundo tempo fez vista grossa para um lance muito mais claro, em que Willians interceptou a bola dentro da área com o braço, para evitar finalização do zagueiro Thiago Martelli, autor do gol vascaíno ainda na primeira etapa. Pênalti claro que Arruda não assinalou, apesar do protesto contundente dos jogadores do Vasco.

O Flamengo atuou sem Adriano, que voltou a sentir dores nas costas, e dependeu de Vágner Love para garantir a classificação. O veloz atacante estava mesmo inspirado e chegou a criar duas outras oportunidades, além dos seus gols. Ele deixou a zaga do Vasco atordoada. No primeiro gol, aos dez minutos, recebeu ótimo lançamento de Bruno Mezenga, driblou Fernando Prass e concluiu. A partida estava apenas no começo e o domínio do Flamengo era indiscutível. Mas o Vasco aos poucos se recuperou do baque até que Thiago Martelli aproveitou cobrança de escanteio para empatar aos 28 minutos.

Num gramado ainda afetado pela chuva intensa que atingiu o Rio durante a semana passada, o Flamengo melhorou depois da entrada de Petkovic no segundo tempo. Minutos depois, Marcio Careca tocou em Leonardo Moura na área, o lateral caiu e Arruda marcou o pênalti decisivo. O Vasco, antes, quase fez um gol, com Philippe Coutinho chutando a bola na trave. A partir da vantagem, aos 26 minutos do segundo tempo, o Flamengo sofreu pressão do Vasco, que já não tinha Dodô em campo - foi substituído porque não jogava bem. Mas a arbitragem não permitiu a reação da equipe de São Januário com alguns erros. O mais grave, a omissão no lance do pênalti cometido por Willians.

FLAMENGO 2 x 1 VASCO

Flamengo - Bruno; Leonardo Moura, Álvaro, Ronaldo Angelim e Juan; Maldonado, Toró, Willians e Michael (Petkovic); Vágner Love (Fabricio) e Bruno Mezenga (Kleberson). Técnico - Andrade.

Vasco - Fernando Prass; Fágner, Thiago Martinelli, Titi e Marcio Careca; Rafael Carioca (Rodrigo Pimpão), Souza, Léo Gago e Philippe Coutinho (Magno); Dodô (Carlos Alberto) e Elton; Técnico - Gaúcho.

Gols - Vágner Love, aos 10, e Thiago Martinelli, aos 28 minutos do primeiro tempo. Vágner Love, aos 26 do segundo tempo.

Árbitro - João Batista Arruda.

Cartões amarelos - Álvaro, Willians, Juan, Toró e Bruno Mezenga (Flamengo); Thiago Martinelli, Marcio Careca, Philippe Coutinho, Fágner e Titi (Vasco)

Cartões vermelhos - Juan (Flamengo) e Thiago Martinelli (Vasco).

Renda - R$ 774.920,00.

Público - 24.299 pagantes.

Local - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).