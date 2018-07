Flamengo bate o Vasco em clássico marcado por briga no fim

Em um clássico muito tenso, com reclamações de ambas as equipes por entradas duras, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, em São Januário, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegou aos 23 pontos e assumiu temporariamente o segundo lugar na classificação da competição - o Grêmio, com 22, joga neste domingo, contra o Avaí, em Porto Alegre. O gol do time rubro-negro foi marcado pelo atacante Éverton, após bela jogada do meia Éverton Ribeiro.

Os momentos anteriores ao início do confronto já demonstravam a atmosfera tensa que envolveria o embate. O zagueiro Réver não suportou os sintomas de uma gastroenterite quando já fazia o trabalho de aquecimento no gramado e foi trocado pelo técnico Zé Ricardo por Rafael Vaz na escalação do Flamengo.

Ainda antes da partida, o meia Philippe Coutinho, revelado no Vasco, foi muito aplaudido pelos torcedores cruzmaltinos ao chegar a São Januário. O jogador do Liverpool e da seleção brasileira, que assistiu o clássico dos camarotes, exibiu camisa com o número 10 e o seu nome às costas.

Após o toque inicial na bola, o nervosismo esperado se confirmou em campo. A ponto de o árbitro Anderson Daronco precisar distribuir vários cartões amarelos na primeira etapa para conter nos ânimos dos principais jogadores das equipes.

O primeiro a ser advertido foi Guerrero, que reclamou ao ser atingido em uma dividida com o zagueiro Paulão e o volante Wellington. O atacante peruano ficou no chão e levantou cobrando cartão para os adversários. Acabou ele sendo punido. Depois, Paulão derrubou Guerrero e foi amarelado.

Aos 18 minutos, o zagueiro Rhodolfo sentiu a perna depois de dominar uma bola no meio de campo e caiu no gramado, já pedindo substituição. Em seu lugar, o técnico Zé Ricardo colocou o zagueiro Léo Duarte.

Aos 31 minutos, o vascaíno Luis Fabiano, que voltava de suspensão automática, fez uma falta desnecessária sobre Éverton na intermediária e também levou o amarelo. Aos 36, o meia Nenê criticou acintosamente Anderson Daronco por uma falta de Éverton Ribeiro e foi mais um a ser punido.

A primeira jogada de destaque no clássico ocorreu somente aos 37 minutos, quando Guerrero bateu de longe, com firmeza, para boa defesa de Martín Silva. Aos 40, o volante Bruno Paulista, que fazia sua estreia no Vasco, caiu no gramado e foi substituído por Andrey. Foi a segunda mexida por contusão nos primeiros 45 minutos da partida - uma para cada lado.

Antes do apito final, aos 43, Nenê fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola passou com perigo pelo gol de Thiago, mas nenhum vascaíno conseguiu aproveitar o cruzamento. O placar de 0 a 0 refletiu a baixa qualidade técnica da primeira metade do duelo.

Na segunda etapa, o Flamengo levou perigo pela primeira vez aos dois minutos. Pela esquerda, Guerrero foi para a linha de fundo, passou por Paulão, chutou firme e, mesmo sem ângulo, obrigou Martín Silva a fazer grande intervenção. Aos dez minutos, Márcio Araújo recuou mal para o goleiro Thiago que teve de se livrar da bola pela chegada de Luis Fabiano, cedendo lateral para o adversário.

Aos 15, o Vasco teve um gol anulado de Yago Pikachu. O lance foi impugnado por Anderson Daronco devido à uma falta cometida por Luis Fabiano. Guerrero, que minutos antes havia sentido um choque de cabeça em uma dividida com o zagueiro Henrique, precisou ser substituído por Leandro Damião. O peruano saiu de campo com um enorme galo na cabeça.

O Flamengo pressionava os donos da casa e, aos 16, Diego recebeu de Éverton Ribeiro em ótima condição e bateu para o gol, mas o goleiro Martín Silva defendeu. No rebote, o mesmo Éverton disparou, mas a bola desviou e foi para escanteio.

O jogo ficava cada vez mais quente e, no minuto seguinte, Éverton abriu o placar em São Januário para o Flamengo. A jogada começou pela direita do ataque com Rodinei, que passou para Éverton Ribeiro, que deu um lindo drible no defensor vascaíno e cruzou para Éverton completar para o gol.

Aos 20 minutos, Luis Fabiano recebeu cruzamento da esquerda, girou e bateu forte, mas o goleiro Thiago espalmou para a linha de fundo. Aos 24, o flamenguista Éverton disparou pela esquerda e cruzou para Leandro Damião que tocou de calcanhar para Éverton Ribeiro, mas o meia se enrolou na hora de finalizar e deu chance para a zaga vascaína tirar o perigo.

A partida continuou muito disputada, mas o Vasco perdeu a capacidade de atacar e passou a tentar cruzamentos na área na tentativa de empatar o marcador. O Flamengo conseguiu dominar as ações, controlou o jogo até o fim e garantiu os três pontos na casa do adversário.

O Vasco permanece com 16 pontos e em sexto lugar, mas sob risco de ser ultrapassado por outros times na sequência da rodada, após ser derrotado pela segunda vez no Brasileirão em casa. Na próxima rodada, na quarta-feira, o time tentará se reabilitar diante do Vitória no Barradão. No dia seguinte, o Flamengo receberá o Grêmio no Luso Brasileiro.

CONFUSÃO

Depois do apito final de Anderson Daronco, torcedores vascaínos passaram a jogar muitos objetos no gramado e alguns ameaçaram invadir o campo. Os jogadores do Flamengo e a arbitragem, preocupados, permaneceram no centro do campo, protegidos pelo policiamento que atuava dentro do estádio. "Isso aí é perigoso. Aí no meio tem criança. É triste demais", lamentou Éverton, em entrevista ao Premiere, ainda no gramado. A PM atirou bombas de efeito moral em direção às arquibancadas para dispersar os mais agressivos.

Durante o intervalo, os vascaínos que estavam próximos às cordas que dividiam as torcidas já haviam provocado a ação da PM, que lançou spray de pimenta para conter os mais agressivos. Além disso, um torcedor do Vasco que tentou invadir o campo, depois do gol do Flamengo, pulando a proteção acrílica que separa o gramado ficou ferido e teve que ser atendido pela maca.

Saída do Flamengo, com muitos objetos e bombas sendo arremessados no gramado pic.twitter.com/VVkD2cJ0E5 — Fla Vídeos (@Fla_Montagens) 8 de julho de 2017

Após o jogo, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, convocou uma coletiva de imprensa na qual lamentou o episódio. "Eu pedi pra dar esta coletiva basicamente porque eu precisava, como presidente do Vasco, pedir desculpas. O que aconteceu, isso não é Vasco. Isso não é Vasco. Eu tenho certeza que é algo que já estava preparado, isso é algo que vinha sendo feito e, na primeira derrota que tivéssemos aqui em São Januário, isso viesse acontecer. Isso foi premeditado. Isso não é torcida organizada, é grupo político. Normalmente, essas coisas são financiadas por alguém que só visa desestabilizar o futebol", declarou Miranda.

Já fora do estádio, houve disparos e um torcedor do Vasco foi atingido por uma bala no tórax. Ele foi levado ao hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, mas já chegou ao hospital sem vida.

Um torcedor do Vasco, atingido por uma bala no tórax após o jogo contra o Flamengo em São Januário, faleceu na noite deste sábado (8) na capital fluminense. O homem, que não teve sua identidade revelada, foi levado ao hospital Souza Aguiar, na região central do Rio, mas já chegou sem vida ao local. Dois outros torcedores foram atingidos por projéteis na perna, enquanto outro se feriu com estilhaços após tentar se proteger. Não se sabe, até o momento, quem foi o autor dos disparos.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 x 1 FLAMENGO

VASCO - Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Paulão e Henrique; Wellington, Bruno Paulista (Andrey), Yago Pikachu (Manga Escobar), Matheus Vital (Wagner) e Nenê; Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

FLAMENGO - Thiago; Rodinei, Rhodolfo (Léo Duarte, depois Rômulo), Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Éverton Ribeiro, Diego e Éverton; Paolo Guerrero (Leandro Damião). Técnico: Zé Ricardo.

GOL - Éverton, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulão, Luis Fabiano e Nenê (Vasco); Guerrero (Flamengo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

PÚBLICO - 18.328 pagantes (19.622 presentes).

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).