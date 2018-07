Flamengo busca dinheiro por Thiago Neves e conversa com Ronaldinho

RIO- A diretoria do Flamengo pode encerrar nos próximos dias os dois principais problemas para 2012 com relação ao elenco do futebol. De acordo com o jornal O Globo, o time rubro-negro precisa levantar 3 milhões de euros (cerca de R$ 6,9 milhões) para pagar agora ao Al Hilal e conseguir manter o meia Thiago Neves. Com o jogador já está acertado um contrato de quatro anos.

A reportagem de O Globo explica que a diretoria passou a última semana "buscando adiantamentos e tentando parceiros para viabilizar o pagamento da primeira parcela" ao clube árabe. Os outros 4 milhões de euros (R$ 9,2 milhões) o Flamengo pagará durante este ano.

Já no caso Ronaldinho Gaúcho, o vice jurídico do clube, Rafael de Piro, explicou ao jornal O Dia que o contrato enviado à Traffic tem algumas alterações já aprovadas pela empresa. Desta forma, faltaria apenas a assinatura para que o meia-atacante receba o que o Flamengo está lhe devendo, R$ 3,75 milhões, ou cinco meses de salários atrasados.

"Já liguei hoje (quinta-feira) para a Traffic. Eles receberam bem as alterações que nós fizemos. Agora, é só sentar e assinar. Do ponto de vista jurídico, está encerrado", explicou De Piro.

Ronaldinho Gaúcho completou um ano de Flamengo na última quinta e atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Londrina em amistoso na cidade paranaense. Ele tem contrato com o time da Gávea até 2014, mas seu irmão e empresário, Roberto Assis, já deu ultimato na diretoria rubro-negra para resolver logo ou tirará o melhor do mundo de 2004 e 2005 do clube.