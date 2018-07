Flamengo busca reabilitação contra o Sport após sequência instável de atuações

O Flamengo enfrenta o Sport às 16 horas deste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de se recuperar após a derrota para o Botafogo na rodada anterior, por 2 a 0, fora de casa.

O time carioca vive um momento de instabilidade. Tanto nos empates com Cruzeiro (pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil) e Chapecoense (pela primeira partida das oitavas-de-final da Copa Sul-Americana) quanto na derrota para o Botafogo (pelo Brasileirão), a equipe sofreu com a incapacidade de oferecer perigo ao gol adversário. O Flamengo teve maior posse de bola, mas não conseguiu criar boas jogadas.

Apesar de não somar pontos na rodada anterior, o clube soma 35, seis a mais que o adversário pernambucano. E, neste domingo, o time carioca não terá Everton. O meia sofreu lesão na panturrilha direita durante a partida contra a Chapecoense e corre o risco de ficar fora até da segunda partida da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no próximo dia 27.

"Nós precisamos trocar a chave de forma rápida e contundente, para nos mantermos motivados e em alto nível", afirmou o meia Diego, que na sexta-feira foi convocado para a seleção brasileira. "A gente vem de jogos decisivos. Em alguns (jogos) com ótimo desempenho, outros nem tão bom assim. Nosso grande desafio é se manter focado. Isso vai ser importante".

Para Diego, as mudanças feitas pelo técnico colombiano Reinaldo Rueda não devem ser questionadas: "Não cabe a nós avaliarmos esse tipo de decisão. Estamos aqui para jogar, queremos jogar. É natural. Agora, cabe ao treinador decidir em que momento colocar cada jogador. Tudo isso é uma decisão dele. Não sei se jogarei contra o Sport, mas estarei preparado. A equipe entendeu bem isso", afirmou.