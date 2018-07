Flamengo busca recuperar físico para se afastar da zona de rebaixamento

RIO - O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira no Ninho do Urubu, menos de 24 horas após empatar sem gols com o Santos, no Morumbi. Na próxima quinta, a equipe volta a jogar no estádio paulista, onde recebe o Figueirense pela oitava rodada doBrasileirão.

No treino desta segunda, o técnico Ney Franco mandou apenas os jogadores que não atuaram no fim de semana para realizarem um forte trabalho físico. Os que jogaram contra o Santos fizeram um treino regenerativo na academia do clube, enquanto que os goleiros realizaram um treino técnico.

Ney Franco não esconde sua preocupação com a questão física dos atletas, e é possível que poupe jogadores para a partida contra o Figueirense. Desde que assumiu o Flamengo, há três jogos, o treinador ainda não conseguiu repetir a escalação do time, por lesões ou opção.

Na 16.ª posição no Brasileirão, o Flamengo está apenas um ponto do rival Botafogo, que abre a zona de rebaixamento.