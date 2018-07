Flamengo busca três pontos e paz contra o Atlético-GO

Há uma interrogação entre torcedores do clube, sem saber o porquê do futebol apático apresentado recentemente pelos principais jogadores do time. O meia Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, tem tropeçado na bola e não produz nem 20% do que fez até pouco depois da metade do campeonato.

Luxemburgo tem consciência de que depende de uma classificação a Libertadores para permanecer no cargo.

Ele não se exime de responsabilidade, mas a divide com os grandes destaques do time. Notadamente Ronaldinho Gaúcho. O técnico considerou o empate em casa, na última quinta-feira, contra o Figueirense como mais um passo do Flamengo rumo ao objetivo. Não se estendeu sobre a fraca atuação da equipe, vaiada pela torcida assim que a partida terminou.

Para evitar novo revés no Brasileirão, Luxemburgo aposta que a má fase das referências do time esteja superada. Thiago Neves e Leonardo Moura, assim como Ronaldinho Gaúcho, vêm muito mal. O técnico alertou para o papel de franco atirador do Atlético no jogo deste domingo e elogiou o conjunto do adversário.