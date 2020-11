Flamengo busca 'vingança' contra Atlético-MG com possível volta de Gabigol

O Flamengo largou no Brasileirão com derrota para o Atlético-MG em pleno Maracanã. Neste domingo às 18h15, vai ao Mineirão em busca da revanche em jogo que deve marcar o retorno do atacante Gabriel Barbosa. Como Pedro vai para a seleção brasileira, Gabigol será opção também para encarar o São Paulo, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Gabriel não joga há mais de 40 dias após sofrer um entorse do tornozelo ao pisar em um buraco no gramado do Maracanã. Viu Pedro brilhar, com muitos gols e boas apresentações e agora tenta mostrar que pode jogar ao lado do centroavante.

Domènec Torrent disse que é possível, mas queria pensar quando isso seria possível por causa de enorme número de opções e as poucas vagas no time titular. Sempre se gabando de contar com elenco repleto de estrelas, o treinador terá de saber lidar com as voltas dos titulares. Arrascaeta também está quase pronto. Rodar o elenco será saída para não "perder o grupo".

As classificações para as quartas da Copa do Brasil e oitavas da Libertadores servirão de pretexto para o catalão poupar um ou outro. Mas diante do Atlético-MG a ordem é não dar moleza. O Flamengo vai tentar explorar a má fase do oponente para seguir brigando pela liderança com os próprios mineiros e o Internacional.

E o Flamengo usará o que tem de melhor. Após falhas da defesa, Thuler deve ser o testado da vez no setor defensivo. Hugo Souza segue no gol e a dúvida é se serão três atacantes ou quatro homens no meio e dois apenas na frente. O certo é que os cariocas vão querer vingança no Mineirão e prometem atacar.