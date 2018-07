Flamengo busca vitória e alívio diante do Cruzeiro O Flamengo pode ter um domingo de alívio ou de tensão total. Se vencer o Cruzeiro neste domingo, às 17 horas, em Volta Redonda, garante-se na divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Um empate pode não ser tão ruim, mas uma derrota deixará a equipe rubro-negra em situação delicadíssima, a uma rodada do fim da competição.