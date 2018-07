Flamengo busca vitória para evitar zona de rebaixamento

Como tem sido na véspera dos jogos, Mano Menezes fez mistério na terça-feira: fechou o treino para a imprensa por uma hora. No final da atividade, deu a entender que Luiz Antonio ganhou a vaga de Diego Silva no meio-de-campo. E na frente, Adryan, Gabriel, Paulinho e Carlos Eduardo disputam três vagas.

O meia Gabriel, de 23 anos, que foi sacado no intervalo do empate com o Botafogo para a entrada de Adryan, o que melhorou o Flamengo, deve ter nesta quarta-feira a oportunidade de enfrentar pela primeira vez o clube que o revelou, e pelo qual foi eleito em 2012 a segunda melhor revelação do Brasileirão, atrás apenas de Bernard, do Atlético-MG. O jogador não voltava para a Bahia desde a folga na Copa das Confederações.

"É a equipe pela qual tenho carinho imenso, me projetou para o futebol e me deu todas as oportunidades possíveis, mas hoje eu defendo o Flamengo", disse Gabriel, que ainda não jogou na Arena Fonte Nova, recentemente reinaugurada.

Contratado na semana passada, o lateral-esquerdo André Santos não viajou com o Flamengo para a Bahia. Apesar de já integrado ao grupo nos treinamentos, ele só deve estrear na 13ª rodada, no clássico contra o Fluminense. Mesmo porque, está sem jogar desde o dia 16 de maio, quando o Grêmio foi eliminado da Libertadores pelo Santa Fé (Colômbia).