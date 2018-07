Flamengo busca vitória para ficar mais longe da degola

Faltava definir isso e no treino desta terça na Gávea, Luxemburgo foi claro: os dois se saíram bem no duelo da última rodada e deveriam continuar. Eduardo da Silva chegou a perder um pênalti naquela partida e no lance seguinte de perigo desperdiçou outra grande oportunidade. Mas criou boas jogadas.

Para o volante Márcio Araújo, que esteve no Palmeiras entre 2010 e 2013, o jogo vai ser bastante difícil, principalmente por causa da situação do time paulista na tabela de classificação. "Sei como é jogar lá, conheço as dificuldades, mas estamos preparados. Vamos buscar mais uma vitória", disse.

Chicão também falou sobre o jogo e afirmou que o Flamengo não vai desdenhar do rival. "A humildade é o ponto forte de nosso time. Temos que continuar assim, sempre com dedicação, respeitando os adversários, mas com postura de Flamengo".