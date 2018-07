Flamengo busca vitória para se livrar do risco de queda

O Flamengo fracassou neste ano no Estadual do Rio de Janeiro, na Copa Libertadores da América e faz campanha sofrível no Campeonato Brasileiro. A temporada do atual campeão nacional, que já é ruim, pode piorar bastante se a equipe não vencer o Guarani, neste sábado, às 19h30, no Engenhão. Em caso de tropeço, o clube carioca ficará mais perto de disputar a segunda divisão no ano que vem, pois os dois últimos compromissos são difíceis: contra o forte Cruzeiro, em Volta Redonda, e o Santos, na Vila Belmiro.

Por causa do caráter decisivo da partida, a diretoria, o técnico Vanderlei Luxemburgo e o time do Flamengo pediram para a torcida comparecer em grande número ao Engenhão. Houve promoção de ingresso - os mais caros custam R$ 20. Os rubro-negros se mobilizaram e, até esta sexta-feira, já haviam comprado mais de 25 mil bilhetes, a fim de "empurrar" a equipe para uma vitória que trará alívio e felicidade.

"Se não vencermos, as coisas vão ficar complicadas. Olhando para cada companheiro, sinto confiança. Cada um vai fazer o seu papel e, desta vez, vamos nos afastar desta zona. É uma final", disse o lateral-direito Leonardo Moura, ressaltando que o Flamengo só depende dele para permanecer na divisão de elite do futebol brasileiro. "Não adianta depender dos outros resultados. Primeiro temos de fazer nossa parte. A vitória contra o Guarani vai definir a nossa vida no campeonato", definiu o lateral.