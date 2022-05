Flamengo deixa de lado a má fase do Brasileirão e foca em vaga nas oitavas da Libertadores

Em má fase no Brasileirão, o Flamengo terá que mudar o foco mais uma vez, afinal nesta terça-feira pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores. No retorno ao Maracanã, que ficou fechado por 11 dias para reformas no gramado, o time carioca recebe o Universidad Católica-CHI, às 21h30, pela quinta rodada do Grupo H.

Atualmente, o Flamengo é líder, com dez pontos. Em quatro jogos, venceu três e empatou uma vez. Tanto que, caso pontue, seja por um empate ou vitória, já estará classificado. O rival chileno, por sua vez, irá fazer um duelo de 'vida ou morte', afinal está na terceira colocação com quatro pontos. O Talleres-ARG, segundo colocado, tem dez.

Leia Também Corinthians vai à Bombonera atrás da vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

Ao todo, já foram vendidos mais de 40 mil ingressos para o reencontro do Rubro-Negro com o Maracanã. Mas deve vir pressão nas arquibancadas. Isso porque, apesar do bom momento na Libertadores, o clube está em baixa no Brasileirão. Nas seis primeiras rodadas, somou apenas seis pontos e está na parte debaixo da tabela, em 16º lugar. Dentre os mais cobrados estão o presidente Rodolfo Landim, o diretor de futebol Marcos Braz, o técnico Paulo Sousa e o goleiro Hugo Souza, que voltou a falhar contra o Ceará, no final de semana no empate por 2 a 2.

Para o duelo, além da pressão da torcida, Paulo Sousa estará cheio de problemas para armar o Flamengo. Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Filipe Luís, Matheus França, Santos e Diego Alves seguem sendo desfalques. Além deles, o zagueiro Rodrigo Caio, que ficou à disposição contra o Ceará depois de um longo período parado, voltou a sentir dores e é dúvida.

No gol, apesar dos erros nos últimos jogos, Hugo Souza deve ser mantido. Isso porque, Santos segue em tratamento de uma lesão nos quadríceps da coxa esquerdo e Diego Alves também não tem condições de jogo. Apesar dos problemas na defesa, do meio-campo para frente o time terá força máxima, inclusive com o setor ofensivo formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Do outro lado, o Universidad Católica-CHI não tem problema entre os titulares e deve ter a mesma formação que vem jogando nas últimas partidas. A única baixa será o próprio técnico Ariel Holan que testou positivo para covid-19 nesta segunda-feira e se quer viajou para o Brasil com o restante do elenco. Ainda não foi confirmado quem ficará interinamente no comando.