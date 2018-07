Fla celebra atuação de nova dupla de zaga após vitória

"Avalio como muito boa a estreia do Réver. É uma atleta que tem muito a crescer. Tem experiência muito grande. É muito vitorioso, com passagem na seleção brasileira. Esta experiência vem agregar. Ele vai nos ajudar não só defensiva quanto ofensivamente mas também com a liderança. Apesar das criticas, o time do Flamengo é um grupo jovem e o Réver, nesse ponto, vai ajudar", disse.

Réver formou a dupla de zaga do Flamengo com Rafael Vaz, que disputou apenas a sua segunda partida pelo clube. E Zé Ricardo avaliou que eles tiveram atuação segura, mesmo que ainda não estejam entrosados. "Apesar de primeiro jogo do Réver, ele participou muito da comunicação - assim como o Vaz. Isso aconteceu para acelerar o entrosamento e, de certa forma, já mostrou resultado hoje", afirmou.

Sob o comando de Zé Ricardo, o Flamengo acumula três vitórias e duas derrotas. O interino reconheceu que acabar com a oscilação da equipe é o seu principal desafio nesse momento - o time está em sétimo lugar no Brasileirão.

"O Campeonato Brasileiro é super disputado, se não é o campeonato mais difícil é o mais disputado do mundo. Na verdade, o ideal é realmente a gente ter uma regularidade. Os altos e baixos vão acontecer, mas esperamos diminuir esta gangorra. A gente tem que partir do principio da entrega dos atletas. Isso estamos vendo a todo momento. Como as sessões de treinamento são escassas, temos que recuperá-los com muita calma. Nos treinamentos vamos colocando aquilo que a gente pensa e eles vão absorvendo. Acredito que a gente está no caminho certo", comentou.

Com 13 pontos, o Flamengo está em sétimo lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o São Paulo, no Mané Garrincha, pela nona rodada do Brasileirão.