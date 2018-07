Fla celebra atuação, mas lamenta chance perdida de vencer São Paulo

"Para mim, esse jogo foi uma pena. A gente sabe da qualidade e sabe do que a gente colocou dentro de campo. Foi uma grande partida, mas merecíamos ter saído com a vitória. Mas é assim, cabeça erguida. Nós estamos no caminho certo, as coisas estão começando a melhorar. Vamos trabalhar, pois assim a gente está conseguindo alcançar algumas coisas. Nosso time está de parabéns pelo que correu e pelo que lutou. Acho que honramos a camisa do Flamengo da melhor forma possível", disse o goleiro Alex Muralha.

O zagueiro Rafael Vaz adotou tom parecido na avaliação do desempenho do time. E embora também tenha lamentado o empate, viu a atuação do Flamengo como um alento para a sequência do Brasileirão.

"Primeiramente gostaria de agradecer a torcida que veio nos prestigiar. Creio que foi um dos melhores jogos que fizemos nesse Campeonato Brasileiro. Está todo mundo de parabéns, corremos atrás do placar, mas infelizmente não saímos com a vitória. Agora vamos trabalhar e descansar, pois quarta já temos um desafio fora de casa", afirmou.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 14 pontos e ocupa o sexto lugar na classificação. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, no Arruda, diante do Santa Cruz, pela décima rodada do Brasileirão.