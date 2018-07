Flamengo celebra atuação defensiva em vitória sobre Santa Cruz

O técnico interino Zé Ricardo reconheceu que o Flamengo não teve grande atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Santa Cruz, na noite de quarta-feira, no Arruda, mas destacou a importância do resultado obtido, além de ter elogiado o desempenho do sistema defensivo no duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. "A equipe deles é bem treinada, mas o mérito no jogo de hoje foi da nossa defesa. Depois de três, quatro jogos, temos uma regularidade na defesa. O Grafite é um grande jogador, se posiciona muito bem, é inteligente e sabe jogar tanto fora da área como dentro. Hoje não jogamos tão bem, mas vencemos. O importante foi a dedicação e os três pontos. Estou muito feliz. Nem todas partidas vamos conseguir jogar bem", afirmou.

Um dos destaques do Flamengo no triunfo foi o goleiro Alex Muralha, que vem substituindo o lesionado Paulo Victor. Zé Ricardo evitou comentar se o jogador será mantido entre os titulares quando o companheiro também estiver à disposição. "O Alex está numa sequencia muito boa. Está fazendo jogos seguros e precisa de continuidade. A única garantia é que temos grandes goleiros no Flamengo", disse.

Quem deve voltar ao Flamengo no próximo compromisso do time é o atacante Paolo Guerrero, que estava defendendo o Peru na Copa América Centenário. "Se ele estiver bem, vai jogar sim. O Paolo é um jogador com experiência e auxilia bem o ataque. O Vizeu é um garoto, conto com ele, nos ajudou muito, mas espero contar com o Guerrero pro clássico", comentou. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 17 pontos, em quarto lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo diante do Fluminense, na Arena das Dunas. Zé Ricardo destacou a importância de o time vencer o clássico para se consolidar nas primeiras posições.

"Espero vencer o clássico pra ficar perto do G4. A expectativa é de um grande jogo. O Fluminense é uma excelente equipe, treinada pelo Levir. É uma emoção muito grande dirigir o Flamengo", comentou o treinador.