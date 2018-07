Flamengo celebra 'grande resultado' e sequência invicta

O Flamengo chegou à sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao bater a Chapecoense por 3 a 1 no último domingo. O ótimo resultado fora de casa, e repleto de desfalques, deu ainda mais ânimo ao time carioca, que já entrou no G4 com essa surpreendente arrancada e é o quarto colocado, com 41 pontos.

"Foi um grande resultado. A equipe deles é forte aqui, só havia perdido dois jogos em casa, então valoriza ainda mais o nosso feito. Para quem não acreditava, mostramos que o Flamengo é forte, não pode ser menosprezado. Jogando desta maneira e com o apoio do torcedor continuaremos subindo na tabela. Agora é descansar um pouco e virar a chave a partir de amanhã", disse o meia Everton.

Além da vitória, a forma como o Flamengo dominou as ações agradou os jogadores.

"O time se comportou bem, teve a posse de bola e se apresentou para o jogo. Fizemos gols em jogadas trabalhadas, o que mostra que estamos entrosados. Todos estão de parabéns pela vitória. E eu, particularmente, fiquei contente por ter contribuído com um gol", apontou Canteros, autor do segundo gol.

Para o meia Ederson, o jogo foi especial porque representou seu retorno aos gramados, após se recuperar de lesão. "Voltar a campo com a equipe em ascensão é muito bom. E contribuir com uma assistência, melhor ainda. É uma grande felicidade e orgulho vestir esta camisa", celebrou.