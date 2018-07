Flamengo chega ao Espírito Santo para clássico contra o Fluminense pela Taça Rio

O Flamengo chegou, no início da noite deste sábado, ao Espírito Santo e iniciou a concentração para o clássico contra o Fluminense, em Cariacica, válido pela sexta e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, que será disputado às 16 horas deste domingo no estádio Kléber Andrade.

Ainda neste sábado, pela manhã, antes da viagem, o time treinou no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. O técnico Zé Ricardo fez ajustes no posicionamento da equipe durante os momentos ofensivos e defensivos, com orientações sobre o estilo de jogo do adversário.

Na sequência houve treino de bolas paradas - cobranças de falta próximas à grande área, escanteios, jogadas ensaiadas e instrução aos atletas sobre a marcação dos adversários. Para finalizar, parte do elenco fez trabalho coletivo em campo reduzido. Do outro lado do gramado, alguns atletas praticaram chutes diretos ao gol.

O Flamengo é o líder do Grupo B da Taça Rio, com 11 pontos. O time rubro-negro venceu três jogos e empatou dois no segundo turno do Estadual. O Botafogo é o segundo colocado da chave, com 10. Neste domingo, a equipe alvinegra enfrenta o Resende, no estádio do Engenhão, no Rio.