Flamengo começa a discutir situação do atacante Diogo

Diogo veio para o Flamengo em agosto deste ano por 1 milhão de euros (cerca de R$ 2,27 milhões). Sua passagem no clube foi um fiasco. Em 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o jogador conseguiu marcar apenas um gol - no empate contra o Corinthians por 1 a 1, no Engenhão, pela 32.ª rodada.

Se continuar no clube, Diogo terá a chance de redenção em três competições. O Flamengo disputará, no primeiro semestre, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.