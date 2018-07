Flamengo começa pré-temporada com Pará e Bressan no elenco

O Flamengo divulgou a lista com 26 jogadores que irão realizar a pré-temporada em Atibaia, no interior paulista, a partir desta terça-feira. E no elenco de 26 atletas já constam os nomes do zagueiro Bressan e do lateral-direito Pará, contratados junto ao Grêmio até o fim da temporada. Os dois foram indicação de Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou com os atletas quando dirigiu o time gaúcho.

Bressan e Pará foram transferidos por empréstimo. Antes de se apresentar ao Flamengo, o zagueiro renovou o vínculo com o Grêmio até o fim de 2017 - seu contrato anterior expiraria ao final desta temporada. Já o lateral não irá gerar nenhum custo à diretoria rubro-negra, nem mesmo salarial. O clube gaúcho irá pagar os vencimentos de Pará na íntegra como parte do acordo para quitar uma dívida antiga que tinha com o Flamengo.

Ao mesmo tempo em que contrata os dois defensores, o time carioca deverá ceder o zagueiro Erazo para o Grêmio. Os clubes já chegaram a um acordo e só dependem do aval do Barcelona de Guayaquil, dono dos direitos federativos. O equatoriano não está nos planos de Luxemburgo.

LISTA DO FLAMENGO PARA A PRÉ-TEMPORADA

Goleiros: César, João Vitor, Paulo Victor e Rodrigo

Zagueiros: Bressan, Frauches, Marcelo, Samir e Wallace

Laterais: Anderson Pico, Leo Moura, Pará

Volantes: Cáceres, Canteros, Luiz Antonio, Marcio Araújo

Meias: Arthur Maia, Everton, Gabriel, Lucas Mugni, Thallyson

Atacantes: Alecsandro, Eduardo da Silva, Marcelo Cirino, Nixon, Paulinho