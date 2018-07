Flamengo comemora semana inteira livre para treinar

Da lista de contundidos, a expectativa é positiva acerca dos atacantes Vagner Love e Deivid, do lateral Leonardo Moura, e do meia reserva Camacho. Os três primeiros têm lesões musculares na coxa direita, mas devem voltar a treinar nesta terça.

"Esta é a segunda semana cheia que vou ter para o trabalho. Estamos há 42 dias no comando, trabalhando para jogos com um intervalo de três dias e meio, quatro dias. E agora vou ter uma semana esperando que o Love e o Ronaldo (Gaúcho, que volta de suspensão) se reapresentem bem", comentou Joel. "Começamos uma semana feliz".

Para o jogo contra o Volta Redonda, Joel tem o desfalque do zagueiro Marcos González, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Airton e Renato, que seguem sem previsão precisa de retorno. Existe grande possibilidade de o treinador dar uma nova oportunidade a Kleberson, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Friburguense, domingo, que manteve o time na briga pela Taça Rio.

Adriano - Os dirigentes do Flamengo pretendem conversar com Adriano na quarta-feira a respeito do início de sua recuperação física nas instalações do clube. O atacante, que ainda precisa assinar a rescisão contratual com o Corinthians, estava em Búzios e tinha retorno ao Rio previsto para esta tarde.

Os cartolas da Gávea querem conversar com o jogador e avaliar sua real disposição de ressuscitar a carreira. Médicos, fisioterapeutas e até psicólogos vão ser colocados à sua disposição. Posteriormente, se Adriano se mostrar em boas condições, um contrato vai ser proposto.