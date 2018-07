Flamengo confia em boa fase e retrospecto

O Flamengo confia na boa fase do time e também no retrospecto para vencer o Cruzeiro neste domingo e se manter firme na briga pelo título brasileiro. O bom momento é representado pela invencibilidade de seis partidas na competição, com cinco vitórias e um empate. O retrospecto está ligado aos bons números quando o time joga no Espírito Santo – o jogo com os mineiros será em Cariacica. Nas últimas nove vezes, foram nove vitórias.

Somente este ano, o Flamengo atuou seis vezes no estádio Kleber Andrade, local da partida contra o Cruzeiro – quatro pelo Brasileiro, uma pela Copa Sul-Americana e uma pela Copa da Primeira Liga. Foram seis triunfos. A última vítima foi a Ponte Preta, que perdeu por 2 a 1, com um gol no final, dia 7 de setembro.

Mas o retrospecto no Espírito Santo também tem um aspecto negativo para o Flamengo. A última derrota no Estado foi justamente para o Cruzeiro, um 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro de 1995. O jogo foi disputado quase 21 anos atrás, num dia 8 de outubro, no mesmo palco da partida deste domingo, o Kleber Andrade.

O zagueiro Rever, porém, não liga para o passado. Ele valoriza o bom momento, mas entende que o Flamengo não deve dar muito peso à boa campanha recente em terras capixabas e, principalmente, deixar de lado a empolgação da torcida expressada no “cheirinho’’ de título. “A partir do momento que essa energia positiva vem a nosso favor, vamos ficando mais fortes’’, disse, para em seguida fazer uma ponderação. “Já temos pressão demais no dia a dia, não tem porque chamar uma responsabilidade extra. É manter o nosso foco e deixar o torcedor fazer a sua festa.’’

O atacante Leandro Damião, machucado, está fora da partida. O peruano Guerrero vai comandar o ataque. No ameaçado Cruzeiro, o lateral-direito Lucas está suspenso e Ezequiel joga. No meio, Lucas Romero está escalado.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Muralha; Pará, Rever, Rafael Vaz e Jorge; Marcio Araújo, William Arão, Diego, Gabriel (Fernandinho) e Everton; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Manoel, B. Rodrigo e Edimar; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ábila. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Kleber Andrade, em Cariacica.

Horário: 16h.

Transmissão: PPV.