Flamengo confia em pressão e precisão para abrir vantagem sobre o Barcelona de Guayaquil

A derrota para o Grêmio pelo Brasileirão serviu de lição para o Flamengo enfrentar o Barcelona de Guayaquil, às 21h30 desta quarta-feira, pela ida das semifinais da Copa Libertadores, no Maracanã. Ciente de que precisa melhorar a pontaria, o técnico Renato Gaúcho cobra precisão ofensiva para o time abrir vantagem para o duelo no Equador. O time apostará na eficácia nas finalizações e na pressão para ter tranquilidade daqui uma semana.

Renato Gaúcho não gostou da baixa produtividade diante dos gaúchos, mas sabe que dificilmente sua equipe repetirá duas atuações abaixo do esperado e já adotou logo o discurso otimista. Com Bruno Henrique de volta ao ataque, a ordem é não deixar os equatorianos "respirarem" no Maracanã.

"Jogamos sempre para ganhar, às vezes o resultado não acontece, mas vamos manter nossa característica. O Barcelona dará a vida no Maracanã, porém estamos preparados para fazer um grande jogo e somar um bom resultado", afirma o treinador.

Gabriel Barbosa e cia. pouco ameaçaram o gol gremista. Renato Gaúcho quer que seus homens de frente tenham mais calma na hora de sair na cara do gol de Biurrai, nesta quarta-feira. O Flamengo foi muito bem nos duelos mata-matas disputados na temporada como mandante e ele espera que se repita.

O Flamengo fez 4 a 1 no Defensa y Justicia e 5 a 1 no Olímpia. Pela Copa do Brasil arrasou com o ABC, com surra de 6 a 0, além de 2 a 0 no Coritiba. O treinador sabe que o jogo será brigado e com um rival na defesa. Por isso, a velocidade será essencial para abrir o placar rapidamente.

Fazer 1 a 0 logo será vital para tirar os equatorianos da defesa. O técnico Fabian Bustos não esconde que a estratégia de sua equipe é sair do Maracanã "vivo na semifinal." Bruno Henrique e Gabriel Barbosa estão confirmados na frente. Mas as outras posições ofensivas são mistério. Michael pode completar o setor. Diego é opção para jogar mais avançado, na armação, com esquema parecido com o utilizado com Arrascaeta

Na defesa, apesar de pressão da torcida, Isla deve ser mantido na lateral-direita, Renê substitui Filipe Luís na esquerda e David Luiz vai fazer sua estreia.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO - Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho

BARCELONA-EQU - Burrai; Castillo, Leon, Riveros e Pineida; Pinatares, Molina, Martinez e Preciado; Diaz e Mastriani. Técnico: Fabian Bustos

ÁRBITRO - Andres Cunha (Uruguai).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio.