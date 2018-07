Flamengo confirma a contratação do goleiro Felipe, ex-Corinthians

A diretoria do Flamengo confirmou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Felipe. Primeiro reforço do time carioca para 2011, o ex-jogador do Corinthians rompeu seu vínculo com o Braga, de Portugal, e acertou por um ano com o Flamengo. O acordo concede ao clube a opção de compra dos direitos federativos do atleta.

Felipe, de 26 anos, se apresentará ao Flamengo no dia 3 de janeiro, no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, com os demais jogadores do grupo. Ele participará da pré-temporada do time em Londrina, no Paraná.

Indicado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, Felipe chega ao clube para ser titular, na vaga que foi ocupado por Bruno, cujo contrato foi rompido neste ano por ter sido acusado do desaparecimento da estudante Eliza Samudio. O reserva Marcelo Lomba assumiu o gol do Flamengo no meio do ano, mas não agradou a torcida.

"Foi uma contratação pensada, indicada por mim, e estudada por toda a comissão técnica. Dentro das opções de mercado, caiu muito bem. É um goleiro em quem nós apostamos bastante, que tem muito talento, e que torcemos para que repita o sucesso do Corinthians aqui no Flamengo", explicou Luxemburgo.

Satisfeito com o acerto, Felipe comemorou a chance de defender a camisa do Flamengo, seu time de infância. "Minha família é 90% flamenguista, ontem liguei para o meu tio e ele ficou três minutos no telefone chorando. É muito legal. Eu, quando era pequeno, também acompanhava, torcia, e agora poder representar este clube de tanta tradição é muito legal. Chego para ajudar, para trabalhar e dar meu máximo para conquistar títulos", declarou o goleiro.

Felipe também festejou a indicação de Luxemburgo. "Me sinto lisonjeado em saber que ele bancou tudo dessa forma. Nos falamos pela manhã e ele contou que já tinha até tentado me levar para outros dois clubes. Então estou muito feliz, espero aprender bastante com ele e honrar ao máximo a camisa do Flamengo", completou.

Revelado pelo Vitória, de Salvador, o goleiro se destacou no Corinthians nos últimos dois anos, antes de se transferir para o Braga. Felipe participou das conquistas da Série B do Campeonato Brasileiro (2008) e do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, em 2009.