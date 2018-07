Flamengo confirma acerto com Jael

RIO - O Flamengo oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Jael, que já treinava com o grupo em Vargem Grande desde a sexta. O reforço assinou contrato, por empréstimo, até o final de 2012.

"Estou muito feliz. Sempre fui muito otimista e não será diferente aqui. Sei o que representar vestir essa camisa e sei o tamanho da oportunidade que apareceu na minha carreira. Quero muito ajudar o Flamengo a conquistar títulos", declarou Jael, que estava defendendo a Portuguesa, mas tem seus direitos econômicos vinculados ao Mogi Mirim.

Ainda sem saber quando fará sua estreia, Jael afirmou estar realizando um sonho ao jogar no mesmo time que Ronaldinho Gaúcho. "Realmente é a realização de um grande sonho. Sempre vi o Ronaldinho jogar e hoje estou aqui, treinando ao lado dele. Ainda não jogamos juntos, mas só de dar trotes ao lado dele já me animo muito".

Conhecido pelo apelido "O Cruel", Jael disse que já está ansioso para ver a torcida gritando seu nomes nas arquibancadas. "Quero muito ver a torcida do Flamengo gritando Jael, o Cruel, no Engenhão ou no Maracanã. Todo mundo sabe da importância da torcida do Flamengo. Escutar eles gritando isso será maravilhoso", afirmou o atacante.