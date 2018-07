Flamengo confirma acerto com meia Ederson, ex-Lazio

Caetano elogiou os esforços de Ederson para voltar ao futebol brasileiro. Por dez anos, o meia atuou no exterior. Antes de jogar no time italiano, ele também defendeu os franceses Nice e Lyon. Ederson, aliás, teve uma passagem pela seleção brasileira, convocado por Mano Menezes, em 2010, mas em sua única oportunidade sofreu uma lesão e deixou o campo após três minutos.

Ederson chega ao Flamengo com a responsabilidade de ser o principal criador de jogadas, uma posição da qual o time carece desde a saída do meia Ronaldinho Gaúcho, em 2012. Com a contratação, o time carioca praticamente fecha o elenco para esta temporada. O jogador deve comparecer ao clube ainda nesta semana, mas não foi só a chegada dele que o Flamengo acertou.

Antes da entrevista de Caetano, o zagueiro Cesar Martins, contratado na última semana junto ao Benfica, foi apresentado oficialmente. O jogador de 22 anos assinou um vínculo até 2016. O Flamengo não perdeu tempo e já regularizou o zagueiro, que espera poder estrear contra o Goiás, no próximo domingo, pelo Brasileiro.

"Estou bem, estávamos treinando (antes do acerto). Como meu nome já está no BID, minha entrada no próximo jogo é opção do treinador. Estou aqui para somar e não tumultuar. Estou à disposição", considerou.

Cesar já treinou com seus novos companheiros nesta terça. O dia foi de reapresentação do elenco rubro-negro, que se prepara para a próxima rodada do Brasileiro. Primeiro, os jogadores fizeram um treinamento físico regenerativo e, em seguida, participaram de um treino técnico.