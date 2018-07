Flamengo confirma acerto e Réver assina por empréstimo de um ano

A contratação de Réver pelo Flamengo avançou bastante na quarta, e o diretor de futebol rubro-negro, Rodrigo Caetano, chegou a dizer que o acerto estava "por detalhes". Nesta quinta, o jogador passou por exames médicos, foi aprovado e assinou por um ano.

Experiente e com ótimas passagens por Grêmio e Atlético-MG, Réver não repetiu o sucesso no Inter, onde estava desde o início do ano passado. No Beira-Rio, o jogador sofreu com uma série de lesões e perdeu espaço para Paulão e Ernando, chegando muitas vezes a ficar fora inclusive do banco de reservas.

A pressa do Flamengo para assinar com zagueiros se deu pelos problemas do elenco no setor. O time rubro-negro já não conta com Wallace, negociado com o Grêmio, Juan, lesionado, e ainda perderá César Martins, que retornará ao Benfica após o término de seu contrato de empréstimo neste meio de ano.