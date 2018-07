Flamengo confirma amistoso com Shakhtar Donetsk em janeiro

A diretoria do Flamengo confirmou um amistoso com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no dia 18 de janeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O atual campeão ucraniano, que fará um giro pelo Brasil, deve anunciar nos próximos dias partidas contra outras equipes, como Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional.

De acordo com o Flamengo, os dois times jogarão com elenco completo. Em período de pré-temporada, a equipe brasileira vai aproveitar a partida para sua preparação para o Campeonato Carioca, que terá início em 1º de fevereiro.

Será uma grande oportunidade para o técnico Vanderlei Luxemburgo testar seu time porque terá do outro lado uma equipe recheada de brasileiros. Ao todo, o Shakhtar conta com 13 jogadores do Brasil, entre eles Bernard, Taison e Luiz Adriano, grande destaque da Liga dos Campeões da Europa.