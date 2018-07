Flamengo confirma André Santos e assina por dois anos

André Santos assinou contrato por dois anos com o Flamengo e chega ao clube gratuitamente. Assim, o lateral-esquerdo voltará a ser comandado pelo técnico Mano Menezes, que o dirigiu nos melhores momentos da sua carreira, entre 2008 e 2009, no Corinthians.

O novo reforço do Flamengo estava vinculado ao Arsenal, mas atuou no primeiro semestre pelo Grêmio, cedido por empréstimo, que o devolveu ao clube inglês após a eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. Agora, ele acertou a sua permanência no futebol brasileiro, mas para defender novamente o clube da Gávea, em que foi campeão da Copa do Brasil de 2006.

Formado na base do Figueirense, André Santos também passou por Atlético Mineiro e Fenerbahçe, além de Corinthians, Arsenal e Grêmio na sua carreira. Agora, tentará reviver os melhores momentos da sua carreira, que chegaram a levá-lo para a seleção brasileira, mas também precisará superar a concorrência de João Paulo e Ramon pela condição de titular da lateral esquerda do Flamengo.