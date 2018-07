Flamengo confirma ausência de Márcio Araújo no Paraná

O técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou neste sábado a lista de relacionados do Flamengo para o jogo com o Atlético Paranaense, domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou a ausência do volante Márcio Araújo, que está com dores musculares.

Márcio Araújo reclama de um incômodo na coxa desde a vitória por 1 a 0 sobre o América de Natal, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, e não foi relacionado pelo treinador. A tendência é que ele seja substituído por Muralha no duelo com o Atlético-PR.

Operado na quinta-feira após sofrer fratura no rosto, o atacante Alecsandro também vai desfalcar o Flamengo e dificilmente terá condições de retornar ao time nesta temporada. Gabriel e Nixon são os candidatos a entrar no time neste domingo.

O Flamengo também terá duas novidades no banco de reservas diante do Atlético-PR: o zagueiro equatoriano Erazo e o lateral-esquerdo Anderson Pico, que fez a sua estreia pelo clube no último domingo, diante do Cruzeiro.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o jogo com o Atlético-PR:

Goleiros: Paulo Victor e César.

Laterais: João Paulo, Anderson Pico, Léo e Léo Moura.

Zagueiros: Samir, Chicão, Erazo, Marcelo e Frauches.

Volantes: Amaral, Cáceres, Canteros, Luiz Antonio, Muralha e Recife.

Meias: Éverton, Gabriel e Lucas Mugni.

Atacantes: Eduardo da Silva, Nixon e Elton.