Flamengo confirma contratação de Eduardo da Silva

O Flamengo vive um momento conturbado, depois de ter caído para a lanterna do Brasileirão com a derrota de quarta-feira para o Atlético-PR. Mesmo assim, a torcida flamenguista teve um motivo para comemorar nesta quinta: o clube confirmou a contratação do atacante brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva.

A contratação já era esperada desde que terminou a participação da Croácia na Copa do Mundo, ainda na primeira fase, e Eduardo da Silva começou a discutir seu futuro - nesse período, inclusive, ele decidiu se aposentar da seleção croata. Aos 31 anos, o reforço assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2015.

Eduardo da Silva deixou o futebol brasileiro quando ainda estava nas categorias de base. Na Croácia, jogou no Dínamo Zagreb e fez grande sucesso - foi eleito o melhor jogador do Campeonato Croata em 2004 e 2006 -, sendo comprado pelo Arsenal em 2007. Na Inglaterra, ficou três anos, mas sem o mesmo brilho de antes.

Assim, em 2010 ele se transferiu para a Ucrânia, dessa vez para jogar no Shakhtar Donetsk, onde conquistou o título nacional nas três últimas temporadas. Pela seleção croata, que defende desde 2004, Eduardo da Silva tem 29 gols marcados - na Copa do Mundo no Brasil, porém, ficou a maior parte do tempo no banco de reservas.