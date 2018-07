Flamengo confirma contratação do lateral Renê, ex-Sport

A diretoria do Flamengo confirmou a contratação do lateral-esquerdo Renê, de 24 anos. O quinto reforço do time carioca para a temporada 2017 veio do Sport, clube que defendia desde a base. O jogador deve assinar contrato de quatro anos com sua nova equipe.

Formado na base do Sport, Renê se tornou profissional em 2012 e começou a ganhar suas primeiras chances no time principal em 2014, sob o comando do técnico Eduardo Baptista, atualmente no Palmeiras. Foi seu melhor ano com a camisa do Sport, quando participou das conquistas do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste.

No Flamengo, Renê ter a concorrência do peruano Trauco, outro reforço do time carioca para este ano. O clube também contratou Conca, Romulo e Berrío. O mais novo lateral-esquerdo do Flamengo será apresentado nesta terça-feira.