Flamengo confirma entrega de documentos à CBF

O Flamengo já teria tentado entregar estes papeis à CBF anteriormente, mas a entidade afirmara não ter conhecimentos dos documentos. "O Clube dos 13 disse que enviou esses documentos ao menos cinco vezes, mas a CBF disse que nunca os recebeu. De qualquer maneira, agora ela [CBF] tem tudo em mãos", explicou Rafael de Piro, vice jurídico do Flamengo.

Segundo o dirigente, na documentação o Flamengo pede que a CBF reconsidere a decisão de entregar a "Taça das Bolinhas" ao São Paulo. "Entramos com um pedido de reconsideração da decisão tomada pela CBF. Apresentamos as duas atas das reuniões do Clube dos 13 de 88 e 97. Não encontrei com o Ricardo Teixeira, mas tenho certeza que ele receberá esta documentação", afirmou.

Na quarta-feira, a CBF decidiu entregar a Taça ao São Paulo, depois de anos de polêmicas e discussões. Revoltada com a decisão, a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, prometeu lutar pelo troféu e avisou que apresentaria os documentos que comprovariam o título do clube carioca de 1987.

A "Taça das Bolinhas" seria entregue ao clube que conquistasse pela primeira vez cinco títulos do Campeonato Brasileiro alternados ou três consecutivos. Mas, diante da polêmica edição de 1987 da competição nacional, Flamengo e São Paulo passaram a pleitear o troféu.

Em 1987, o Flamengo conquistou o título do módulo verde da Copa União (que era a primeira divisão) e o Sport venceu o módulo amarelo (equivalente à Série B). Para a CBF, no entanto, o campeão brasileiro daquele ano foi o clube pernambucano, já que não houve o quadrangular final previsto no regulamento.

Assim, contando com o polêmico título de 1987, o Flamengo teria sido em 1992 o primeiro pentacampeão brasileiro - ganhou também em 1980, 1982 e 1983. Mas, para a CBF, a honraria cabe ao São Paulo, que venceu em 1977, 1986, 1991, 2006 e 2007 e leva agora a Taça das Bolinhas.