Flamengo confirma jogo contra o América-MG em Cariacica e já vende ingressos Sem poder utilizar o Maracanã e o Engenhão, que já estão cedidos para os organizadores da Olimpíada, o Flamengo vai jogar pela Copa Sul-Minas-Rio fora do estado do Rio de Janeiro. O clube optou por levar a partida contra o América-MG, no próximo dia 17 de fevereiro, para o Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.