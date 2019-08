Flamengo confirma lesão de Gabriel e jogador amplia a lista de baixas

A extensa lista de desfalques do Flamengo passou a contar com mais um jogador. O clube carioca informou que o atacante Gabriel, que saiu de campo com dores contra o Emelec, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, realizou exames nesta sexta e teve constatada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

O Flamengo não divulgou o tempo de recuperação de Gabriel, mas é certo que a lesão do jogador passa a ser mais uma preocupação para a comissão técnica. O atacante já não jogaria contra o Bahia, no domingo, na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, por estar suspenso, e deve ser desfalque nas rodadas seguintes.

Gabriel é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 22 gols, e lidera a lista de goleadores do Brasileirão, com nove bolas na rede. Além dele, o time rubro-negro tem de lidar com outros dois desfalques no ataque: Lincoln, com lesão muscular na coxa direita, e Vitinho, que realizou uma artroscopia no joelho esquerdo recentemente. O zagueiro Rodrigo Caio também está fora de combate. Nos últimos dias, Bruno Henrique já esteve machucado e os meias Everton Ribeiro e Arrascaeta atuaram no sacrifício na vitória por 2 a 0 sobre o Emelec.

Antes do treinamento desta sexta-feira, o zagueiro Matheus Thuler deu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e enalteceu o trabalho do técnico Jorge Jesus. Ele também projetou evolução no setor defensivo da equipe, que não levou gols no Maracanã. Foi a primeira partida que o time carioca não levou gols sob o comando do técnico português.

"Jorge Jesus é um grande treinador e tem uma mentalidade boa. Estamos melhorando, tendo tempo. Vamos minimizar esses gols que temos tomado. Eu, Pablo, Rodrigo, Léo (Duarte), que estava aqui (e foi para o Milan), e o Rhodolfo treinamos para evoluir e diminuir isso", afirmou o defensor.

DESPEDIDA

A caminho do Saint-Étienne, da França, o lateral-esquerdo Miguel Trauco se despediu dos companheiros nesta sexta. O jogador peruano, de 26 anos, publicou uma foto em seu perfil no Instagram e resumiu sua passagem pelo clube: "Três anos mágicos".

"Deixo com as melhores lembranças e uma das melhores experiências que a vida poderia me dar. Obrigado aos meus companheiros de equipe e a torcida por esses 3 anos mágicos. Eles sempre estarão presentes em mim", escreveu o atleta na publicação na rede social.