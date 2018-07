Flamengo confirma o acerto por empréstimo com Fernandinho, ex-Grêmio

Fernandinho desembarcou no Rio na manhã desta segunda, foi submetido a exames médicos e assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada. De acordo com o comunicado do Flamengo, sua apresentação acontecerá ainda nesta tarde, após o treino do elenco no Ninho do Urubu.

Trata-se do décimo contratado do Flamengo nesta temporada, sendo mais um para o ataque. No clube, Fernandinho terá que brigar por posição com os atletas que atuam no setor ofensivo pelos lados do campo, como Ederson, Marcelo Cirino, Gabriel e Emerson.

Em sua passagem pelo Grêmio, Fernandinho não teve grande brilho. Contratado em 2014, chegou até a ser emprestado ao italiano Verona antes de voltar e, mais uma vez, sofrer com as poucas oportunidades. O atacante tem contrato com o time gaúcho até o meio de 2017 e disputou 44 partidas pelo clube, com dois gols marcados.

Fernandinho chegou a ser relacionado para o jogo com a LDU, em Quito, na próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores, mas acabou não embarcando ao Equador em razão das negociações avançadas com o Flamengo. Antes do time carioca, Sport, Santa Cruz e América-MG demonstraram interesse em seu futebol, mas não chegaram a um acordo com o Grêmio.