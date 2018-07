Flamengo confirma que comemorará seus 120 anos em amistoso com o Orlando City

Assim como ocorreu neste mês, o Brasileirão também será paralisado em novembro por cerca de dez dias em razão da disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. E, mais uma vez, o Flamengo usará a pausa para realizar um amistoso.

Neste mês, o Flamengo foi ao Espírito Santo para encarar a Desportiva. Agora, porém, será o torcedor do clube no Rio quem poderá ver o time em campo, no Maracanã, em confronto com o Orlando City. Só que a principal atração do clube norte-americano, o meia Kaká, não poderá jogar, pois foi chamado pelo técnico Dunga pra defender a seleção brasileira.

"É com muita satisfação que o Flamengo recebe o Orlando City no Maracanã para sua festa de 120 anos. É uma oportunidade muito interessante para a exposição da marca Flamengo nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, uma aproximação com um clube que, assim como nós, tem uma gestão moderna e profissional", afirmou o vice-presidente de marketing do Flamengo, José Rodrigo Sabino.

O amistoso com o Flamengo também ajudará o Orlando City a se manter ativo, pois o time encerrou a sua participação na MLS - a principal liga de futebol dos Estados Unidos - no último fim de semana ao ficar em sétimo lugar na Conferência Leste, fora da zona de classificação aos playoffs.