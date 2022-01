Flamengo confirma renovação do contrato de Arrascaeta até o fim de 2026

O torcedor do Flamengo pode enfim respirar aliviado. Após longa negociação, a direção do clube carioca oficializou nesta terça-feira a renovação do contrato do meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2026. O vínculo anterior se encerraria em dezembro de 2023.

O acordo estava negociado desde o início de 2021, sem sucesso até então. As partes chegaram a se afastar ao longo da temporada passada. Mas se reaproximaram nos últimos meses do ano passado, o que encaminhou o acerto. Pelo contrato anterior, a renovação só poderia ser efetivada a partir de janeiro deste ano, o que de fato aconteceu.

O maior obstáculo ao acordo era que o empresário do jogador, Daniel Fonseca, queria que o Flamengo adquirisse os 25% dos direitos econômicos do atleta que ainda pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai. O clube brasileiro se comprometeu a comprar metade destes direitos de forma gradual, nos próximos anos, de acordo com metas a serem atingidas pelo jogador em campo.

Estas metas não foram reveladas pelas duas partes. Se forem alcançadas, o Flamengo terá mais 12,5% dos direitos de Arrascaeta, mantendo esta mesma porcentagem com o clube uruguaio onde o meia se destacou na base e, depois, despontou no futebol profissional.

Feliz por extender meu contrato com esse grande clube @Flamengo meu grande desejo e continuar junto ao grupo conquistando grandes títulos pra nossa nação rubro-negra ♥️ pic.twitter.com/oSMio3rc15 — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) January 18, 2022

Pelas redes sociais, o uruguaio comemorou o acerto, que envolve aumento de salário e luvas. "Feliz por extender (sic) meu contrato com esse grande clube, o Flamengo. Meu grande desejo é continuar junto ao grupo conquistando grandes títulos para nossa nação rubro-negra", declarou.

Arrascaeta chegou ao clube no início de 2019 e soma 137 jogos, 39 gols e 47 assistências. Ele participou das conquistas do Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021), do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), da Copa Libertadores (2019), da Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e da Recopa Sul-Americana (2020).