Flamengo confirma rescisão do contrato de André Santos

O Flamengo oficializou na tarde desta sexta-feira a rescisão do contrato do lateral-esquerdo André Santos. O compromisso, que iria até julho de 2015, foi enfim encerrado depois de o próprio jogador ter dito, no último dia 22 de julho, que havia sido dispensado.

Naquele mesmo dia, porém, o clube desmentiu que o acordo com o atleta havia sido encerrado. O conflito de informações ocorreu, na ocasião, dois dias depois de o lateral ter sido agredido por torcedores flamenguistas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, logo após o time ser goleado por 4 a 0 pelo Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois daquele confronto, André Santos nunca mais atuou pelo Flamengo, clube pelo qual ele agora encerra a sua segunda passagem. Trazido por Mano Menezes, ex-técnico da equipe e hoje no Corinthians, ele havia defendido a equipe rubro-negra anteriormente entre 2005 e 2006.

"O Clube de Regatas do Flamengo e o jogador André Santos acertaram a rescisão do contrato que terminaria em julho de 2015. A decisão foi tomada em conjunto dentro de condições que atendem as duas partes. O Flamengo agradece os serviços prestados pelo jogador e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", informou o clube carioca, por meio de nota oficial, sem entrar em detalhes sobre o acordo.

Com a saída de André Santos, o Flamengo passa a contar atualmente como apenas um lateral-esquerdo em seu elenco principal: João Paulo, que vem atuando como titular sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Atual penúltimo colocado do Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Coritiba, lanterna da tabela, neste domingo, às 16 horas, fora de casa, pela 15ª rodada da competição.