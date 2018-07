Flamengo confirma retorno do zagueiro Juan e anuncia lateral Rodinei A diretoria do Flamengo confirmou nesta sexta-feira o retorno do experiente zagueiro Juan ao clube rubro-negro, onde ele foi revelado, na década de 90. O jogador de 36 anos deixou o Internacional no início da semana, após defender o time gaúcho por pouco mais de três anos. O Flamengo também anunciou o lateral-direito Rodinei, ex-Ponte Preta.