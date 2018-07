Flamengo confirma ter recebido proposta de time chinês por Hernane

RIO - O diretor executivo de futebol do Flamengo, Paulo Pelaipe, confirmou na tarde desta terça-feira que o clube recebeu proposta do Shangai Shenhua, da China, para negociar o atacante Hernane. Mas afirmou que a direção flamenguista ainda não definiu o que fazer. "A diretoria está avaliando, não decidimos nada", avisou o dirigente.

Ao ser indagado sobre a escalação de Hernane no jogo desta quarta-feira, contra o Emelec, no Maracanã, pela Libertadores, Pelaipe disse que o assunto era de alçada do técnico Jayme de Almeida e que não cabia a ele responder.

Ainda sobre o impacto da negociação de Hernane, que veio a público nesta terça-feira, o diretor foi claro: "No momento, estamos focados na partida contra o Emelec."

O Flamengo recebeu proposta de cerca de R$ 11,2 milhões do clube chinês para negociar o atacante, que tem sido o artilheiro do time desde a temporada passada e virou ídolo da torcida após a conquista do título da Copa do Brasil de 2013. A primeira reação da diretoria foi de aprovação ao negócio.

Hernane também já teria comunicado ao Flamengo que está tentado com a proposta de receber em torno de R$ 425 mil por mês no Shangai Shenhua, clube que contratou recentemente o zagueiro Paulo André, então do Corinthians.