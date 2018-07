Flamengo consegue efeito suspensivo para Airton

Airton, assim, ficará a disposição de Luxemburgo até ser julgado pelo Pleno do STJD. O reforço vem em boa hora. O treinador, que chegou a dizer que Airton não fez falta contra o Ceará porque Luiz Antonio teve grande atuação, não poderá contar com a jovem revelação rubro-negra para o jogo de sábado, contra o Grêmio, no Engenhão.

Luiz Antonio sofreu uma lesão no ombro no jogo desta quarta-feira em Santos. Deverá ser substituído por Airton. A tendência é que Willians, que atuou como primeiro volante na Vila Belmiro, volte a jogar com mais liberdade frente aos gaúchos.

De acordo com o departamento médico do Flamengo, Luiz Antonio sofreu uma luxação no ombro e terá de fazer exames mais completos na sexta-feira. Só depois disso é que será indicado o tempo de recuperação do volante.