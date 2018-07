Flamengo conta com apoio da torcida para bater Grêmio Em 12.º lugar no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, o Flamengo conta com o apoio de sua torcida no Distrito Federal para derrotar uma equipe que parece disposta a lutar pelo título da competição. E o time ganhou um reforço de última hora para enfrentar o Grêmio, neste sábado, às 18h30, no estádio Mané Garrincha, pela 16.ª rodada: o atacante Marcelo Moreno está apto a jogar. Emprestado pelo próprio rival gaúcho até o fim do ano, o boliviano só poderia atuar contra se o clube carioca pagasse multa no valor de R$ 300 mil.