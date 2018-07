Flamengo contrata diretor Paulo Pelaipe, ex-Grêmio O novo diretor executivo do Flamengo, Paulo Pelaipe, que estava no Grêmio, vai ser apresentado oficialmente nesta terça-feira, na sede da Gávea. Ele vai conversar com o técnico Dorival Júnior e o diretor de futebol Zinho para definir se ambos continuam no clube.