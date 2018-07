Flamengo contrata lateral-esquerdo Magal, ex-Americana

RIO - O Flamengo anunciou nesta quinta-feira seu primeiro reforço para a temporada 2012. Trata-se do lateral-esquerdo Magal, de 24 anos, que defendeu o Americana na Série B do Campeonato Brasileiro neste ano.

O jogador será integrado ao grupo somente no dia 3 de janeiro, data da reapresentação do elenco para o início da pré-temporada. O clube não informou valores da negociação e tempo de contrato do reforço.

Magal iniciou sua carreira em Minas Gerais. Nascido em Lavras, ele defendeu o Guarani-MG, Uberlândia, Vila Nova-MG e Democrata antes de se transferir para o ASA-AL. Na sequência, defendeu as cores do Americana, no qual somou 49 jogos, 35 deles pela Série B. O time paulista encerrou o campeonato na 8ª colocação, mas chegou a ter chances de acesso até a rodada final.