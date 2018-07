Flamengo contrata meia argentino Bottinelli

Bottineli, de 24 anos, assinou contrato por dois anos, com opção de renovação por mais duas temporadas. O Flamengo não divulgou quanto pagou para ter o jogador, que tem seus direitos econômicos vinculados ao Atlas, do México.

"É uma oportunidade muito importante na minha carreira. Todos querem poder jogar no maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Sei da responsabilidade que terei em defender esta camisa. Isso é muito importante. Mas adianto que meu objetivo é conquistar títulos pelo Flamengo", disse Bottinelli em sua apresentação, na Gávea.

Conhecido como "El Pollo" (o frango, em espanhol), começou sua carreira no San Lorenzo e também pelo Racing, além do Atlas e da Universidad Católica.