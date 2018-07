Flamengo contrata veterano meia Almir por empréstimo

Envolvido nas semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo não deixa de pensar na sequência da temporada 2015. Por isso, o clube anunciou, na noite de segunda-feira, a chegada de mais um reforço. Trata-se do meia Almir, de 32 anos, que disputou o torneio estadual pelo já eliminado Bangu.

Almir marcou sete gols na primeira fase do Campeonato Carioca, sendo um eles contra o Flamengo, que agora o contratou por empréstimo até o final deste ano. E ele chega a um time que já conta para a sua posição com Arthur Maia, Lucas Mugni e Everton, além dos jovens Jajá e Matheus Sávio.

"Estou muito feliz com a oportunidade, o Flamengo é um time que todos sonham em jogar. Fiz um bom Carioca e espero dar sequência fazendo uma ótima temporada, juntamente com meus novos companheiros. A entrega e empenho serão os mesmos e tenho certeza que daremos muitas alegrias ao torcedor rubro-negro. Já tive oportunidade de jogar contra o Flamengo diversas vezes e é mesmo diferente, a torcida é diferente e passa muita força", disse o jogador ao site oficial do Flamengo.

Hoje com 32 anos, Almir teve a sua passagem mais marcante pelo Botafogo, clube em que iniciou a carreira e atuou até 2006. Depois, ele atuou por Ponte Preta, Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Atlético Mineiro, Pohang Steeleers (Coreia do Sul), Incheon United (Coreia do Sul), Bangu, Figueirense, Al-Salmiya (Kuwait), América de Natal e Vila Nova-GO. Agora ele voltará a disputar o Campeonato Brasileiro, o que não acontecia desde 2002, quando defendeu o Figueirense.