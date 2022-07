Flamengo vai a Brasília encarar o Coritiba atrás de recuperação no Brasileirão

O Flamengo encara o Coritiba neste sábado, às 19h, em Brasília, em busca de uma sintonia total com a torcida. Mas para cumprir o objetivo, o time carioca precisa iniciar uma corrida de recuperação na classificação para deixar de ser coadjuvante na tabela. Enquanto na Libertadores e na Copa do Brasil o Flamengo vem se mantendo presente na briga pelo título, o Brasileiro está longe de apresentar uma situação confortável para o rubro-negro.

Nono colocado na tabela com 21 pontos, os cariocas precisam descontar uma diferença de nove em relação ao líder Palmeiras para se credenciarem entre os primeiros colocados. A derrota na última rodada para o Corinthians freou essa recuperação e a reabilitação precisa ser iniciada no compromisso diante dos paranaenses.

A missão de retomada não vai poder contar com o seu principal jogador de ataque. Gabriel Barbosa cumpre suspensão e está fora do duelo. Outro titular que também não viajou para Brasília foi David Luiz. O zagueiro deixou o campo machucado na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG no meio de semana.

Ciente de que não pode perder mais tempo em relação ao Brasileiro, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo o que tem de melhor. Assim, Marinho deve ganhar o posto de titular para fazer dupla com Pedro na frente. Na defesa, Fabrício Bruno está cotado para compor o setor com Léo Pereira.

Embora o Flamengo venha dando sinais de renascimento nas mãos do atual comandante, a equipe ainda segue oscilando no Nacional. Nos últimos cinco compromissos, foram três vitórias e duas derrotas. Dorival vem trabalhando a parte ofensiva e articulando as triangulações pelos lados do campo como uma de suas estratégias para superar as defesas adversárias. Apesar de satisfeito com o entendimento tático de seus comandados em campo, o treinador pede mais trabalho para manter o time neste ritmo.

"A confiança está sendo resgatada. Todos que entram pensam dessa forma e também estão buscando espaço. Estão acreditando no que está sendo apresentado. Mas precisamos seguir pontuando, pois sabemos que existe uma recuperação que precisa se consolidar", afirmou o técnico flamenguista.

O lateral-esquerdo Filipe Luís deve começar jogando, mas existe a possibilidade de Ayrton Lucas ser escalado a fim de preservar o titular. Dorival pretende imprimir um ritmo forte desde o início da partida para tentar forçar os erros do Coritiba na defesa. Apesar de Marinho ter a preferência para iniciar o duelo, Lázaro tem boas chances de entrar no decorrer do jogo para manter o ritmo acelerado e também ajudar na composição do meio-campo.

O Coritiba entra em campo pressionado pela aproximação com a zona de rebaixamento. Para definir a equipe, o técnico Eduardo Morínigo tem uma dúvida na lateral esquerda. Liberado pelo departamento médico, Diego Porfírio pode ficar com o lugar de Egídio. O setor defensivo vai ter mais uma mudança. Isso em função da suspensão de Henrique. Guillermo deve ser o titular. No meio-campo, Val retorna ao time e vai ter a missão de auxiliar Régis na criação de jogadas para o ataque.