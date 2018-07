Flamengo corre atrás do meia Diego, ex-Santos

O Flamengo terminou a semana sem ter resposta se avançaram as negociações com Diego, ex-Santos. O passe do meia, que jogou na última temporada pelo Atlético de Madrid, ainda pertence ao Wolfsburg. O clube alemão ainda não se pronunciou sobre o valor que quer na negociação.

Outro entrave que surgiu foi a entrada do Lokomotiv, da Rússia, na disputa pelo jogador. O pai de Diego, Djair Ribas, esteve na europa para receber propostas do clube russo.

Por sua vez, o Wolfsburg não determinaram um valor para negociar Diego, mas somente estipulou o valor de R$ 35,6 milhões para os direitos econômicos. O Atlético de Madrid tinha a prioridade de compra do jogador, porém não aproveitou.

O desejo de ter um camisa 10 já vem de tempos no Flamengo e vai servir para ajudar apagar os resultados frustrantes deste ano, com as eliminações na Copa Libertadores e no Campeonato Carioca.